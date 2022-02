Roma, José Mourinho squalificato per due giornate dal giudice sportivo

Due giornate di squalifica e 20mila euro di multa per il tecnico della Roma Josè Mourinho che negli ultimi minuti della gara con il Verona aveva fatto il "gesto del telefono". Il giudice sportivo ha quindi deciso di punire le "gravi insinuazioni nei confronti dell'arbitro Pairetto" messe in atto durante la gara. Squalificato per una giornata l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Per lui 10 mila euro di multa.