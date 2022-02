Roma, CyberSec2022 si terrà nella Capitale nei giorni 1-2 marzo

CyberSec2022 - Italia, Europa e Mediterraneo è il titolo della prima edizione della Conferenza internazionale, promossa ed organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia, che si terrà nei giorni 1-2 marzo sia in presenza, presso ‘Roma Eventi–Piazza di Spagna’, sia in live streaming. È necessario solo registrarsi su www.cybersec2022.it per seguire la Conferenza da remoto.

L'evento

CyberSec2022 rappresenterà un’occasione di approfondimento sulle attuali sfide legate alla sicurezza cibernetica, che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo. In questo contesto, ampio spazio sarà dedicato all’Italia, all’Europa e al Mediterraneo. La Conferenza è un’importante occasione di networking e di incontro tra istituzioni, industry, università e ricerca.

Gli interventi

Tra i 70 speaker internazionali ci saranno: Roberto Baldoni, direttore generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Juhan Lepasaar, Executive Director, ENISA; Giorgio Mulè, Sottosegretario di Stato, Ministero della Difesa;

Arne Schönbohm, Presidente, Federal Office for Information Security (BSI), Germania; Adolfo Urso, Presidente, Copasir; David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges, NATO.