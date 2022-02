Roma, 14enne accoltella coetanea a Tor Bella Monaca: grave 17enne

La responsabile è stata rintracciata dagli inquirenti e si troverebbe in commissariato in stato di fermo

Una giovane di 14 anni ha accoltellato una ragazza di 17 anni in strada a Roma, in zona Tor Bella Monaca. A quanto si è appreso, l'aggressione è avvenuta dopo una lite per un ragazzo. La vittima, colpita all'addome, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Fermata la responsabile

La lite tra le due minorenni sarebbe cominciata davanti all'oratorio di via Duilio Cambellotti per futili motivi, ovvero un ragazzo conteso, poi l'accoltellamento e l'intervento della polizia con diverse volanti. A dare l'allarme una testimone che ha assistito alla scena. Poco dopo sul posto sarebbe arrivata anche la madre della ragazzina ferita. La responsabile è stata rintracciata dagli inquirenti e si troverebbe in commissariato in stato di fermo.