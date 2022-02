Maltempo nel Lazio, domani allerta gialla per vento

Sulla regione “si prevedono - si legge in una nota della Protezione civile - venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte"

La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo nel Lazio a partire dalla tarda mattinata di domani, lunedì 21 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Sulla regione “si prevedono - si legge in una nota - venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte". La Protezione civile ha spiegato che il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.