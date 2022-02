Roma, flash mob per chiedere la riforma della legge sulla cittadinanza

Oggi, lunedì 14 febbraio, in piazza Santi Apostoli a Roma la campagna “Dalla parte giusta della storia” ha celebrato San Valentino in un modo molto speciale: con un flash mob romantico e un violinista professionista ad accompagnare, sulle note di “Brividi”, la piazza si è riempita di cuori rossi per accogliere una “proposta seria”. Contemporaneamente è stato lanciato un video della campagna, interpretato dall’attrice Kyshan Wilson, volto della fiction Rai “Mare fuori”, realizzato dal regista Luca Ciriello di Lunia Film. Sia il video che il flash mob riproducono la celebre scena del film “Love Actually”. Attivisti e attiviste delle nuove generazioni hanno fatto una dichiarazione d’amore e una proposta “seria”, che vale come una richiesta di fidanzamento ufficiale all’Italia: “Approviamo la riforma della cittadinanza entro la fine della legislatura? #ItaliaDIMMIdiSì”.