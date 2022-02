Omicidio Cerciello Rega, al via processo in Corte d’assise d’appello

Si terrà a porte chiuse per via dell’emergenza Covid. Tra i presenti in aula anche la vedova del militare. Il dibattito riguarderà le condizioni psichiatriche di Elder, il 20enne che accoltellò il carabiniere a Prati, e la testimonianza di Andrea Varriale, collega della vittima e sopravvissuto all’agguato

Parte oggi in Corte d’assise d’Appello il processo per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuta nel luglio del 2019: si terrà a porte chiude per via dell’emergenza Covid. Il procuratore generale Vincenzo Savariano ha chiesto di confermare l’ergastolo a Finnegan Lee Elder e ha invocato 24 anni per Natale Hjorth. La notizia è riportata dal Corriere della Sera.

Il processo

Tra i presenti anche la vedova del militare, Rosa Maria Esilio, seduta in disparte nell’aula. Il dibattito riguarderà le condizioni psichiatriche di Elder, il 20enne che accoltellò il carabiniere a Prati. Ma ci sarà dibattito anche attorno alla testimonianza di Andrea Varriale, collega della vittima, sopravvissuto all’agguato.

Le parole del presidente della Corte d’assise d’appello

Il presidente della prima Corte d’assise d’appello, Andrea Calabria, ha affermato in apertura: “Ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti e vi chiediamo di argomentare utilizzando toni pacati. Questa è una vicenda umana delicata”. La dichiarazione iniziale è dovuta al fatto che al processo di primo grado si era assistito a uno scontro a distanza fra la corte e le difese sulla ricostruzione della vicenda.