Il bar dei Cesaroni alla Garbatella potrebbe diventare un set Lego

"Quello che sta accadendo è pazzesco. È nato tutto in maniera assolutamente goliardica e ora rischia di diventare realtà, stupendo”, ha raccontato all’ANSA Di Lillo, regista e content creator di Maddaloni (Caserta), da sempre appassionato di Lego. "L'idea è nata all'interno dell'associazione di appassionati Lego BrixLab - spiega -. Ci piace sperimentare con i mattoncini, siamo anche amanti del collezionismo per così dire sano, lontano cioè dal valore economico. Ho sempre avuto questa passione, sin da piccolo, poi 5-6 anni fa è tornata la voglia di creare. È un ottimo modo per scaricare lo stress o regalarsi un momento di relax”.

Come è nata l’idea

Tutto è iniziato un anno fa, quando Di Lillo decise di rendere omaggio a una serie televisiva italiana, così come in tanti fanno con quelle straniere. "Penso che I Cesaroni siano una delle cose più nazionalpopolari e conosciute che abbiamo in Italia - racconta l'autore - ambientata in un quartiere vivo e popolare come quello di Garbatella. Avevo presentato il progetto a Lego Ideas un anno fa, riproducendo il bar così com'è oggi, ma venne bocciato perché secondo Lego c'erano troppi riferimenti all'alcol. Due settimane fa - prosegue - ci ho riprovato, questa volta con il salotto di ZeroCalcare in 'Strappare lungo i bordi', ma anche in quel caso è arrivata la bocciatura". Lego, però, ha tuttavi suggerito al 36enne di tornare a proporre il locale dei Cesaroni. "Questa volta mi sono ispirato al bar com'era nella prima puntata della serie ed è arrivata l'approvazione - ricorda -. A livello di costruzione ho impiegato poco tempo, la fase più impegnativa è stata quella della progettazione. Ora spero tanto di poter raccogliere i 10 mila voti che servono per realizzare il sogno", conclude Di Lillo. Il progetto può essere votato sul sito ufficiale Lego.