Governo, Gelmini: "Proiettile e minacce di morte a ministra Carfagna"

“Solidarietà al ministro Carfagna, destinataria di una busta contenente un proiettile e gravissime minacce di morte. Le intimidazioni e la violenza anche verbale vanno condannate con decisione: non ci può essere spazio per chi assume comportamenti deplorevoli e antidemocratici. Un abbraccio a Mara". Lo scrive sui social la ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, in merito a quanto pubblicato da Linkiesta su alcune minacce che Carfagna ha ricevuto nelle scorse settimane.

La solidarietà della politica

Messaggi di vicinanza e solidarietà alla ministra per il Sud sono arrivati da diversi esponenti politici. "Forza Italia è solidale con Mara Carfagna. Le minacce non la intimidiranno, anzi la spingeranno a servire ancora di più le istituzioni con coraggio e determinazione", scrive Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, a cui fa eco il ministro Brunetta: “All'amica Mara, va la mia piena solidarietà per le ignobili minacce di morte che ha ricevuto. Intimidazioni da condannare con fermezza. Avanti a testa alta. Siamo con te nell'impegno per un Sud più efficiente e più competitivo, dalla parte dei cittadini e dei loro diritti".

"Massima solidarietà alla ministra Mara Carfagna per le vili minacce ricevute. Conosco Mara e sono certo che questi atti vigliacchi non fermeranno il suo lavoro al Ministero per il Sud", dichiara invece il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.