Sono le parole del Pontefice durante l'udienza generale: "Non bisogna nascondersi dietro a un atteggiamento condannatorio"

"Penso ai genitori difronte ai problemi dei figli. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli: come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale.