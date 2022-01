Covid Lazio, morto a 28 anni ragazzo non vaccinato di Terracina

La Asl di Latina ha comunicato il decesso di un giovane di 28 anni non vaccinato avvenuto ieri all'ospedale Goretti di Latina. Residente a Terracina, il 28enne era giunto al Pronto soccorso di Terracina il 16 gennaio scorso quando gli è stata diagnosticata una infezione da SarsCov2 e insufficienza respiratoria grave. Trasferito il 17 gennaio all'ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva Covid, con progressivo ulteriore aggravamento che lo ha portato al decesso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Ricoverato anche il padre

"La Asl di Latina ha appena reso noto che anche il padre del giovane di Terracina deceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L'uomo di 55 anni, come il figlio, non è vaccinato". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

"Già grave all'arrivo in ospedale"

"Quando il giovane di 28 anni, convinto No vax, è arrivato all'ospedale di Terracina aveva già bisogno del casco, era in condizioni critiche. Se lo era strappato via ma i medici lo hanno convinto a rimetterlo". E' quanto riferisce la dg della Asl di Latina, Silvia Cavalli. "Quando i no vax arrivano in ospedale non sono ai primi sintomi, arrivano già in gravi condizioni perché c'è la negazione della malattia. E' fondamentale vaccinarsi e recarsi in ospedale ai primi sintomi senza aspettare troppo a lungo", sottolinea.

Le parole dell'assessore D'Amato

"Il Covid colpisce duramente anche i giovani. E' importante fare la vaccinazione, è troppo pericoloso", commenta l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.