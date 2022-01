Roma, studentessa americana drogata e stuprata: si cerca un 30enne

L'episodio è accaduto a ottobre. In quello che sembrava l'appartamento dell'aggressore, a Trastevere, la polizia non ha trovato nulla

Un uomo di 30 anni è sospettato di aver violentato una studentessa americana di 19 anni. L'episodio è accaduto a Roma a ottobre. Come riporta il Corriere della Sera, in quello che sembrava il suo appartamento a Trastevere la polizia non ha trovato nulla. Rimane un referto medico, non è chiaro di quanti giorni, insieme con quanto raccontato dalla ragazza, ora tornata in America dopo un periodo di studio a Roma presso la John Cabot university di Trastevere, sia al medico della struttura universitaria sia agli investigatori.

Il racconto della vittima

La ragazza in una sera all’inizio di ottobre è andata con alcune amiche in una discoteca a Testaccio, l’Alibi, dove è rimasta per alcune ore prima che la comitiva tornasse a casa in taxi. Lei invece, sempre secondo il suo racconto, ha deciso di rimanere nel locale dove avrebbe conosciuto un trentenne che le avrebbe offerto da bere. Da quel momento la giovane ha ricordi confusi, forse perché drogata. Inoltre, la 19enne ha riferito di essere stata accompagnata dallo stesso uomo in un altro locale e poi di non ricordare più nulla ma di essersi svegliata la mattina successiva nel letto con lui. Temendo di essere denunciato, lo sconosciuto l’avrebbe costretta rimanere in casa rubandole vestiti, gioielli e alcuni effetti personali, cedendo poi alla disperazione della 19enne chiamandole un taxi per farla tornare a casa.