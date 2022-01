Sul corpo non presenta segni di lesione è questo fa propendere gli inquirenti per una morte causata da ipotermia

Un clochard è morto a causa del freddo a San Carlo a Polidoro, nel comune di Fiumicino. L'uomo, un 52enne polacco, è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio in un'area boschiva dai carabinieri della stazione di Passo Scuro. Sul corpo non presenta segni di lesione è questo fa propendere gli inquirenti per una morte causata da ipotermia. (L'EPISODIO DI ROMA)