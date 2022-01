Covid Roma, manifestazione No Green pass in piazza San Giovanni

Sono arrivate da tutta Italia le persone riunitesi in piazza San Giovanni, per il sit-in No vax e no Green Pass a Roma. In attesa degli interventi previsti dal piccolo palco allestito accanto alla Basilica, gli organizzatori al microfono hanno chiesto di rispettare le regole: "È un sit in. Sedetevi e state distanziati per rispettare tutte le regole di questi signori". Tuttavia tra i manifestanti in pochi indossano la mascherina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La manifestazione

Folti gruppi si sono seduti sulle aiuole antistanti la basilica e sui marciapiedi. Tra i cartelli esposti "vaccinazisti giù dalle poltrone". Diversi i cori intonati dal palco: "Contro il Green Pass questa è la protesta". E poi ancora: "Dove sono le mamme di Italia difendiamo i nostri figli. Tutte le piazze di Italia non si pieghino al sistema liberticida. Giù le mani dai bambini". E anche "sparpagliati ma non distanziati", mentre prima era stato fatto l'appello di "mantenere il distanziamento".