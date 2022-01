Ardea, Amazon aprirà un nuovo centro di distribuzione

Amazon ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo centro di distribuzione ad Ardea, città metropolitana di Roma. Questo nuovo sito permetterà al colosso americano di creare, entro tre anni dall'apertura, oltre 200 posti di lavoro a tempo indeterminato, che si andranno ad aggiungere agli oltre 13mila già creati dell'azienda nel Paese. L'investimento a sostegno del lancio del nuovo centro si aggiungerà agli oltre 8,7 miliardi di euro già investiti da Amazon in Italia dal suo arrivo nel 2010. Inoltre, saranno assunte entro tre anni dall'apertura oltre 200 persone a tempo indeterminato. Le candidature, si legge, sono già aperte e i dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica.

Espansione

Dopo l'apertura nel 2021 di tre nuovi centri logistici a Novara, Spilamberto (MO) e Cividate al Piano, Amazon continua ad espandere la sua rete logistica per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti, ampliare la selezione di prodotti e supportare le piccole e medie imprese che decidono in misura sempre maggiore di vendere i propri prodotti avvalendosi della Logistica di Amazon per le attività di stoccaggio e consegna. "Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con un nuovo centro di distribuzione in Lazio", ha affermato Filippo Fulloni, responsabile del nuovo sito logistico. "Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto - abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto oltre 13.000 talenti che ricevono un salario competitivo e numerosi benefit sin dal primo giorno. Questo nuovo investimento rappresenta un'ulteriore prova del nostro impegno nei confronti delle persone e delle comunità in Italia e ci consentirà di creare oltre 200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, potenziare la nostra rete di consegne e fornire un servizio ancora più efficiente ai clienti". Il sito di Ardea sarà il terzo centro di distribuzione e la settima struttura aperta da Amazon nel Lazio, regione in cui l'azienda ha già creato 2.700 posti di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda, infatti, ha già aperto un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Roma, due centri di distribuzione a Colleferro e a Passo Corese (RI) e tre depositi di smistamento situati a Pomezia, Roma Settecamini e Roma Magliana.