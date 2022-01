Covid: a Fauci dottorato di ricerca honoris causa presso la Sapienza

Nella sua lectio magistralis l'immunologo ha affermato che il booster con gli attuali vaccini anti-Covid offre una buona protezione contro Omicron, per cui al momento non servono nuovi vaccini specifici per questa variante

Il booster con gli attuali vaccini anti-Covid offre una buona protezione contro Omicron, per cui al momento non servono nuovi vaccini specifici per questa variante. Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci, consigliere per la pandemia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante la lectio magistralis tenuta in collegamento video con la Sapienza di Roma in occasione della cerimonia di conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Dose booster riduce dell'80% rischio ricoveri"

Citando i dati del Sud Africa, Fauci ha spiegato che con l'arrivo di Omicron l'efficacia dei vaccini contro l'infezione è scesa dall'80% al 33%, mentre la protezione contro il ricovero in ospedale è passata dal 93% al 70%. "Per fortuna, però, sappiamo che con la dose booster gli anticorpi neutralizzanti contro Omicron aumentano di 38 volte, per cui è importante farla", ha detto Fauci. Anche i dati della Gran Bretagna mostrano che la dose booster ha ridotto di oltre l'80% il rischio di ricovero. "La conclusione - ha aggiunto Fauci - è che Omicron compromette gli effetti delle due dosi di vaccino a mRna, ma rimane una considerevole protezione contro la malattia grave. I primi studi in vitro e clinici indicano che il booster ricostituisce il titolo anticorpale e aumenta la protezione del vaccino contro Omicron. La somministrazione del booster funziona contro Omicron - ha concluso - e per il momento non c'è bisogno di un booster specifico per la variante".