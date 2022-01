Roma, viola divieto di avvicinamento alla ex fidanzata: arrestato

Il 32enne stava prendendo a calci la porta di casa della sua ex, dalla quale pretendeva la restituzione di alcuni oggetti

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Roma, in zona San Paolo, dopo essersi recato a casa della ex fidanzata nonostante su di lui pendesse un divieto di avvicinamento alla donna oltre all'obbligo di allontanarsi dalla casa familiare.

L'arresto

A lanciare l'allarme con una telefonata al 112 è stato un vicino di casa della donna, allertato dalle urla dell'uomo. Il 32enne stava prendendo a calci la porta di casa della sua ex, dalla quale pretendeva la restituzione di alcuni oggetti. In seguito per poter entrare nell'appartamento della donna i poliziotti hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco: a causa dei calci sferrati rimasta bloccata.