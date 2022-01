Roma, bimba di tre anni cade dal balcone: è grave

È accaduto in via di Valle Melania, nel quartiere Prati Fiscali. La piccola sarebbe precipitata dal terzo piano. È stata trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso

Un bambina di tre anni è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere caduta dal balcone. È accaduto in via di Valle Melania, nel quartiere Prati Fiscali. A lanciare l'allarme è stato il portiere dello stabile che ha chiamato il 112. I carabinieri hanno immediatamente inviato una ambulanza. La piccola sarebbe precipitata dal terzo piano e al momento dell'intervento dei soccorritori era cosciente. In corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.