Roma, sassi contro bus di linea: nessun ferito

Sassi contro un autobus di linea nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. L'episodio è accaduto intorno alle 22 in via Andrea Barbato, in zona Torresina. Sul posto i carabinieri. A quanto accertato, è stato lanciato un sasso contro il mezzo che transitava sulla strada che ha infranto il lunotto posteriore. Non ci sono feriti, ma l'autista ha dovuto sospendere la corsa e il bus è rientrato in deposito. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.