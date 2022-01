Roma, incendio in un appartamento: nessun ferito

È successo ieri sera in via Tuscolana, in zona Quadraro. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Il rogo potrebbe essere partito da un cortocircuito di una stufetta elettrica

Incendio in un appartamento ieri sera in via Tuscolana, in zona Quadraro, alla periferia di Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Quadraro. Non si registrano feriti.

L’incendio

L'ipotesi è che il rogo sia partito per un cortocircuito di una stufetta elettrica. Le fiamme hanno danneggiato parte dell'appartamento a alcuni mobili.