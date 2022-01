Roma, fugge dai carabinieri in auto e si schianta contro palo: ferito

I militari hanno fermato l'uomo in via Tiburtina un'auto per un controllo. Il conducente prima si è fermato poi al momento della consegna dei documenti è fuggito in direzione Tivoli. Dopo un breve inseguimento, le pattuglie sono rientrate ma mezzora dopo l'auto è stata nuovamente intercettata su via Casali di San Basilio dove era finita contro un palo della segnaletica stradale

Un uomo di 37 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale la notte scorsa dopo essersi schiantato con la sua auto contro un palo. Poco prima era scappato dai carabinieri per sottrarsi a un controllo. A quanto si è appreso, si tratta di una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

La fuga

Intorno alle 5 i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato in via Tiburtina un'auto per un normale controllo. Il conducente prima si è fermato poi al momento della consegna dei documenti è fuggito in direzione Tivoli. Dopo un breve inseguimento, le pattuglie sono rientrate ma mezzora dopo l'auto è stata nuovamente intercettata su via Casali di San Basilio dove era finita contro un palo della segnaletica stradale. Il conducente, cosciente, è stato portato in ospedale ed è piantonato dai carabinieri.