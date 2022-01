Roma, ferito da un colpo di pistola in casa: indagini

L'episodio è accaduto ieri sera in via Padre Giuseppe Petrilli, in zona Ponte di Nona, alla periferia della Capitale. A dare l'allarme i vicini

Un ragazzo di 27 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba mentre era in casa, sottoposto agli arresti domiciliari. L'episodio è accaduto ieri sera in via Padre Giuseppe Petrilli, in zona Ponte di Nona, alla periferia di Roma. A dare l'allarme i vicini. Sarebbero state sentite delle urla e poi un colpo di pistola. Sulla vicenda indaga la polizia. Il ragazzo, trasportato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita.