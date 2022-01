Roma, incidente in via Casilina: morto un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni alla guida di uno scooter è morto in un incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 19.30, su via Casilina a Roma. Il giovane si è scontrato con un'auto ed è morto sul colpo. Il conducente dell'auto, un 38enne, si è subito fermato a prestare soccorso ed è stato portato al Policlinico di Tor Vergata per i test alcolemici e tossicologici di rito.

Le indagini

Sul posto sono intervenute pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale. Sono in corso accertamenti sulla dinamica. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter procedesse in direzione centro città mentre l'auto nella direzione opposta e che l'impatto sia stato frontale/laterale.