Capodanno a Roma, lancio di petardi sui passanti della metro Colosseo

La polizia locale ha interdetto l’area di largo Gaetana Agnesi. Non si sono registrati feriti. Sequestrati 40 chili di fuochi d’artificio sistemati in un prato a Tor Bella Monaca. Sono sette finora i feriti registrati per i botti di Capodanno

Assembramenti e lancio di petardi dall'alto sui passanti che si trovavano a transitare davanti la stazione metro Colosseo a Roma. Per questo la polizia locale ha interdetto l'area di largo Gaetana Agnesi, al centro di Roma. A quanto riferito, all'ingresso della stazione metro erano presenti anche numerosi bambini quando dall'alto sono stati lanciati i petardi. Non si registrano feriti.

Sequestrati 40 chili di fuochi d’artificio

Scoperti dagli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale 40 chili di fuochi d'artificio sistemati in un prato a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. A quanto riferito, gli agenti li hanno trovati a 20 metri dalla sede stradale, in via Agostino Mitelli. Erano stati sistemati a raggiera nel prato su un perimetro di circa 25 metri. I fuochi d'artificio e materiale esplosivo sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale e dai carabinieri del gruppo di Frascati. Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito dei controlli predisposti per la notte di San Silvestro.

Sette feriti per i botti di Capodanno

È di sette feriti per i botti, al momento, il bilancio della notte di Capodanno a Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno in modo grave. Tra questi, due persone in zona Montemario hanno riportato traumi agli occhi per l'esplosione di un petardo. Un altro è rimasto ferito alla caviglia fuori da un ristorante in zona Primavalle, in periferia, perché colpito dallo scoppio di un petardo. Infine un'altra persona che aveva comprato una pistola a salve per festeggiare, mentre la usava si è provocata una ferita all'indice che ha portato a una parziale amputazione della falange.