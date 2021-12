Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In aumento anche i tassi di occupazione di area medica e intensiva, rispettivamente al 15% e al 10%. La Regione potrebbe passare in zona gialla nella prima settimana di gennaio

Sono 5.248 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia. L'indice Rt è a 1.08, mentre crescono i tassi di occupazione di area medica e intensiva rispettivamente al 15% e al 10%. La regione va verso la zona gialla.

Record di casi anche nel Lazio (5.248) con aumento dell'Rt a 1.08 e dei tassi di occupazione di area medica e intensiva rispettivamente al 15% e al 10%. Dati che se confermati porterebbero la Regione in giallo nella prima settimana di gennaio. Ieri i decessi sono stati 10 (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.381.