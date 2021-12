Covid, nel Lazio vaccinazioni anche di notte dal 30 dicembre

A partire dal 30 dicembre nel Lazio le vaccinazioni andranno aventi anche di notte. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: ”Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nel Lazio senza neanche una dose di vaccino. E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremo anche di notte a partire dal 30 dicembre”, ha dichiarato l’assessore. Le somministrazioni in notturna, ha poi aggiunto D'Amato, verranno effettuate in particolare, "negli hub di Roma Termini, Fiumicino aeroporto lunga sosta, Eur piazzale Quadrato della Concordia, Tor Vergata Le Vele e palasport di Tivoli”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)