Covid, in Vaticano obbligo di Green pass per addetti e visitatori

Un decreto del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, dispone in Vaticano l'obbligo di Green Pass a tutto il personale (superiori, officiali e ausiliari) dei Dicasteri, Organismi e Uffici della Curia Romana e Istituzioni collegati con la Santa Sede, e si estende ai collaboratori esterni e a coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività presso gli stessi Enti, agli addetti delle ditte esterne e a tutti i visitatori ed utenti.

La motivazione

La motivazione di questa scelta la si legge proprio nel provvedimento: "Considerati il perdurare e l'aggravarsi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastarla e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività".