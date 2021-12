Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su un totale di 60.704 tamponi si registrano 2.497 nuovi casi di Covid-19, il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Nel Lazio su 23.265 tamponi molecolari e 37.439 tamponi antigenici per un totale di 60.704 tamponi, si registrano 2.497 nuovi casi positivi (+212), sono 8 i decessi (-5), 915 i ricoverati, 128 le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. Il valore Rt a 0.99 scende sotto 1, incidenza aumenta a 260 per 100 mila abitanti. Su otto decessi sette erano non vaccinati.