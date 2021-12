Mattarella al corpo diplomatico: "Oggi con voi è un commiato"

Nel suo discorso il presidente della Repubblica ha parlato anche della lotta contro il Covid sottolineando che "ci si può salvare solamente agendo tutti insieme" e che "la realtà dei nostri giorni ci lascia intendere come in ogni ambito delle relazioni internazionali approcci esclusivamente nazionali non abbiano speranza di successo"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al corpo diplomatico accreditato in Italia ha definito l'incontro di oggi "l'occasione di un commiato", aggiungendo che "è con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno". Nel suo discorso il Capo dello Stato ha parlato della lotta al Covid, dei cambiamenti climatici e dei migranti, concludendo con un augurio: "Il mio auspicio è per un 2022 che consenta ai nostri popoli di far tesoro delle lezioni che abbiamo appreso in questi due anni, per un miglior futuro". Stamattina il presidente è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco per la visita di congedo.

L'incontro

leggi anche

Papa Francesco riceve Mattarella in Vaticano per la visita di congedo

Dopo l'indirizzo di saluto augurale del Decano del Corpo Diplomatico-Nunzio Apostolico, Monsignor Emil Paul Tscherrig, il presidente Mattarella ha rivolto un discorso ai capi delle Missioni Diplomatiche accreditati presso la Repubblica Italiana. Alla cerimonia, nel Salone dei Corazzieri, hanno partecipato il ministro Di Maio, la vice ministra e i sottosegretari del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

"Contro il Covid approcci solo nazionali non funzionano"

Nel suo discorso agli ambasciatori Mattarella ha parlato della lotta contro il Covid sottolineando che "ci si può salvare solamente agendo tutti insieme. È una considerazione, quest'ultima, più volte ricordata nei nostri incontri, ben prima dell'avvento della pandemia. La realtà dei nostri giorni ci lascia intendere come in ogni ambito delle relazioni internazionali approcci esclusivamente nazionali non abbiano speranza di successo". Il presidente ha poi aggiunto che "nell'anno che volge al termine gli effetti della pandemia hanno continuato a colpire indistintamente tutti noi, in ogni Continente, rendendo sempre più evidente che le risposte alle sfide del momento presente trascendono i confini nazionali. I nostri destini, quelli del pianeta e dell'intera umanità, sono inestricabilmente legati. Con il suo carico di sofferenza per milioni di nostri concittadini, la pandemia ci ha dolorosamente ricordato che la cooperazione internazionale e la solidarietà non sono soltanto opzioni possibili bensì esigenze risolutive".

"Pandemia fa pensare che ce ne saranno altre"

"Stiamo fronteggiando, con sofferenza ma con crescente efficacia, un comune pericolo per il genere umano che ha provocato ovunque lutti e posto in crisi le economie e le società di tutti i continenti", ha affermato in merito alla pandemia, specificando che fronteggiarla è reso possibile "dall'opera della comunità scientifica internazionale che ha collaborato in maniera aperta e integrata al di sopra dei confini, scambiando conoscenze, esperienze, scoperte". Secondo il presidente però la pandemia "fa temere che possano insorgerne altre ed è indispensabile che alla collaborazione scientifica internazionale, che sta proseguendo, si affianchi l'apertura reciproca alla collaborazione da parte degli Stati nella comunità internazionale. In ogni ambito. Quale richiamo più convincente dei gravi comuni pericoli che corriamo per sollecitare in questa direzione?".

"Drammatiche differenze in cure nel mondo"

"Le drammatiche differenze nella distribuzione globale dei vaccini, nella disponibilità di cure e posti letto e perfino nel reperimento di dati affidabili hanno posto in evidenza carenze dell'attuale governance della sanità - precisa Mattarella -. È dunque necessario rafforzare l'architettura sanitaria globale, come abbiamo affermato nella Dichiarazione di Roma, adottata lo scorso maggio al termine del Vertice sulla Salute Globale. Desidero ricordare, a questo proposito, - afferma il Capo dello Stato - che l'Italia sostiene un approccio solidale e cooperativo nella lotta al virus, e il rinnovato impegno dell'Unione Europea, nell'ambito del progetto Covax, a conseguire nel 2022 l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione mondiale. Dobbiamo impegnarci a fondo per rispettare gli impegni presi al Vertice del G20, che l'Italia ha avuto l'onore di presiedere, e accompagnare con determinazione gli sforzi per accrescere i tassi di immunizzazione, particolarmente nel Continente africano".