Incendio a Roma, fiamme in un appartamento per una candela accesa

Il rogo ha danneggiato alcuni mobili della camera da letto di un'abitazione in zona Termini. Non si registrano feriti

Principio d'incendio stamattina in un appartamento in zona Termini a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri del nucleo scalo Termini. A innescare il principio d'incendio, che ha danneggiato alcuni mobili della camera da letto, una candela lasciata accesa. Non si registrano feriti. Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata l'abitazione del 49enne colombiano e alcune vicine.