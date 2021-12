Covid Lazio, al via oggi le prenotazioni dei vaccini ai bambini

"Per farlo in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria", spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato

Nel Lazio oggi alle 16 apriranno le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid nella fascia d'età 5-11 anni. "Per farlo in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria", spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il piano

Il piano per la fascia di età 5-11 anni, dopo l'ok arrivato dall'Aifa, messo a punto dalla Struttura commissariale, prevede la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer. Si tratta di una prima tranche di sieri, che sarà poi integrata a gennaio, resi disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno successivo, il 16.

Zingaretti: "Difendiamo bambini, basta bugie su sieri"

Sin dall'inizio delle prenotazioni dei sieri per i bimbi, il Lazio, in collaborazione con il Bambino Gesù, farà partire la campagna di comunicazione "E adesso sì che possiamo giocare liberamente". Sui canali social di 'SaluteLazio' sarà possibile trovare i contenuti con le Faq preparate dall'ospedale Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria, con alcuni video informativi realizzati da medici e pediatri."I bambini sono un serbatoio del virus insieme ai no-vax", dobbiamo vaccinarli "perché dall'esperienza del nostro ospedale abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare con casi molto complessi e gravi", ha detto, a margine della conferenza stampa di presentazione, Alberto Villani Direttore del dipartimento emergenza del Bambino Gesù. Ottimismo sulla partenza della campagna per i più piccoli, arriva dalle parole di Alessio D'Amato "noi siamo stati sempre avanti e lo saremo anche questa volta", ha detto l'assessore alla sanità, mentre Zingaretti, con forza, ha voluto lanciare un appello alle mamme e ai papà del Lazio: "Difendete i vostri figli e apriamo alla grande la campagna vaccinale" perché "noi non vogliamo più vedere bambini ricoverati per il Covid".

Campagna informativa a fumetti

"Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli - ha aggiunto l'assessore D'Amato - . Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione. Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti".