Incidente sul lavoro vicino Roma, precipita da 15 metri: muore 36enne

Un operaio è morto ieri pomeriggio, intorno alle 14, in un incidente sul lavoro avvenuto in un capannone industriale in via Leonardo Da Vinci, a Monterotondo, vicino Roma. L’uomo, un cittadino rumeno di 36 anni, stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul tetto della struttura quando ha messo un piede sul lucernario che ha ceduto. Caduto a terra dopo un volo di 15 metri, è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri della stazione di Monterotondo. La salma è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Tivoli.