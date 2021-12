Roma: incendio a Villa Sciarra, in fiamme la casa del Vignaiolo

Un incendio è divampato questa mattina a Roma a Villa Sciarra, il parco di proprietà del Demanio tra Trastevere e Monteverde Vecchio. A dare l'allarme verso le 8.45 alcuni cittadini e volontari dell'Associazione "Amici di Villa Sciarra", vedendo le fiamme alzarsi dall'ingresso del giardino che dà su Via Calandrelli.

Incendio domato

In fiamme le cantine della Casa del Vignaiolo, l'antica casa del custode lasciata in uso dal Demanio alla figlia del giardiniere ormai 90enne. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare.