Fuoriesce cloro durante manutenzione piscina, due intossicati a Roma

Due persone sono rimaste intossicate per una grossa quantità di cloro finita nell'acqua di una piscina a Roma. E' successo questa mattina in un centro sportivo in zona Cornelia. I due sono stati trasportati in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia San Pietro. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Da una primissima ricostruzione, sembra che l'incidente sia avvenuto durante la manutenzione dell'impianto da parte di un operaio per cause accidentali.