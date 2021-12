Roma, con cinghia danneggia auto e colpisce passante: denunciato

A torso nudo e con in mano una cinghia ha danneggiato ieri sera diverse auto in sosta nella zona del Pigneto, in piazza dei Condottieri, a Roma. Poi ha colpito il parabrezza di una macchina in transito e quando l'automobilista, spaventato, è sceso ha ferito anche lui al volto con la cintura. Sul posto la polizia che ha rintracciato poco dopo l'uomo. Si tratta di un algerino senza fissa dimora di 28 anni: è stato denunciato per lesioni e danneggiamento. L'automobilista è stato medicato dai sanitari sul posto.