Omicidio a Roma, uomo ucciso a colpi di pistola in un palazzo

Il 30enne, pluripregiudicato, è stato trovato senza vita nell'androne dello stabile in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, alla periferia della città

Un uomo di 30 anni è stato ucciso con tre colpi di pistola in un palazzo in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, alla periferia di Roma. Si tratta di un cittadino romeno pluripregiudicato, colpito al fianco e all'addome, che è stato trovato poco dopo le 8 di questa mattina nell'androne del palazzo, accanto all'ascensore dove sembra stesse per entrare. A chiamare il 112 è stato il postino, sul luogo sono giunti i poliziotti della Squadra mobile e i carabinieri.