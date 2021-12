Maltempo, nubifragio a Roma: traffico e disagi

Traffico e rallentamenti stradali a Roma questa mattina a causa della pioggia abbondante caduta su diverse zone della città. Per la giornata la Protezione Civile aveva diramato una allerta gialla nel Lazio (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).

I disagi

Da alcune ore vengono segnalati rallentamenti e code a causa della pioggia, con alcuni allagamenti, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare, su via dei Monti Tiburtini, sul Lungotevere nei pressi dell'Isola Tiberina, sul Muro Torto, nella Galleria Giovanni XXIII, su via della Pineta Sacchetti, al bivio tra il Gra e la tangenziale Est sul tratto urbano della A24. Le linee tram 5 e 19 sono deviate prima di Centocelle, è stato attivato un bus sostitutivo, a causa di un'auto in sosta vietata su via dei Castani che impedisce il passaggio delle vetture su rotaia.