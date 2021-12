Esplosione in una villa a Roma, ferita una donna

La deflagrazione è avvenuta in serata quando la proprietaria ha acceso i fornelli in cucina. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Esplosione ieri sera in un villino in via Ardeatina a Roma. La deflagrazione è avvenuta in serata quando la proprietaria ha acceso i fornelli in cucina. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Si ipotizza che l'esplosione sia stata causata da una perdita di gas gpl da una bombola all'esterno della villetta. La donna è stata portata in ospedale e dimessa con 10 giorni di prognosi. La deflagrazione avrebbe provocato danni al solaio.