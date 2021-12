Vaccino Covid nel Lazio, per i bimbi 78 hub con pediatri e giochi

Le strutture dedicate agli under 12 saranno allestite in tutte le Asl. "Mettiamo in sicurezza i più piccoli e garantiamo loro la socialità", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato

Nel Lazio saranno realizzati 78 hub dedicati alle vaccinazioni degli under 12. Nelle strutture, che saranno allestite in tutte le Asl, saranno presenti pediatri, medici, infermieri e anche 'clown' per mettere a loro agio i più piccoli. Per le famiglie saranno disponibili pillole informative online realizzate sotto la supervisione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e delle Società scientifiche. "Mettiamo in sicurezza i più piccoli e garantiamo loro la socialità", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.