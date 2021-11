Roma, in fiamme sei mezzi dei rifiuti in centro raccolta Ama

Secondo quanto si apprende, al momento non sarebbero stati trovati elementi riconducibili a un gesto doloso

Sono andati a fuoco, poco prima della mezzanotte, sei mezzi della raccolta dei rifiuti nel piazzale del centro raccolta dell'Ama di via Cassia. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri: tre mezzi sono stati distrutti dalle fiamme e gli altri danneggiati. Da chiarire le cause del rogo. Secondo quanto si apprende, al momento non sarebbero stati trovati elementi riconducibili a un gesto doloso.