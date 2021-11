Spari in strada a Roma, ferito un uomo

Spari in strada in via Montelupo Fiorentino al Trullo, alla periferia di Roma. All'arrivo della polizia sono stati ritrovati sei bossoli ma non c'era nessuno sul posto. Circa mezz'ora più tardi un uomo si è presentato all'ospedale San Camillo con ferite da colpi d'arma da fuoco alle gambe. Si tratta di un 42enne e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti del Distretto San Paolo. Non si esclude che i due episodi siano collegati.