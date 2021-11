Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri nel Lazio su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi. I casi a Roma città sono a quota 445 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Ieri nel Lazio “su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi (+117), 5 decessi, 597 ricoverati (-8), 77 le terapie intensive (+3) e +566 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% - prosegue - I casi a Roma città sono a quota 445. Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12 in doppia dose". "Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 6% rispetto al dato di una settimana fa - afferma D'Amato -, in prevalenza terze dosi il 72%, il 19% sono seconde dosi e prime dosi al 9%".