Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale

Un'auto si è schiantata contro un lampione dell'illuminazione stradale stamattina in via Sandro Penna, in zona Tor Vergata, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.