Maltempo, temporale a Roma: allagamenti in città

Sono diversi gli allagamenti registrati a Roma, da via Portuense a via Cristoforo Colombo, dopo il temporale che si è abbattuto sulla città. Tuoni e forti piogge sul quartiere Trieste, a Vigne Nuove e a Tor Vergata mentre ad Acilia, Roma Sud, si è abbattuta una bomba d'acqua. Dopo il maltempo, grosse pozzanghere sono rimaste in via Vitellia, a piazzale Dunant a Monteverde, in zona Bravetta e nel piccolo sottopasso che collega Portuense e Magliana. A riportare la notizia è la Repubblica.