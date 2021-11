Falsi Green pass, denunciato hacker 17enne di Rieti

Un hacker di 17 anni, residente a Rieti, è stato denunciato per avere truffato una modella genovese che cercava un Green pass falso. La donna, dopo aver inviato i propri documenti e 150 euro senza però ricevere il certificato contraffatto, ha deciso di rivolgersi alla polizia Polizia Postale di Genova in seguito ai ricatti e alle minacce ricevute dal ragazzo. La pista seguita dagli uomini della sezione Financial Cybercrime ha portato a individuare lo studente che, grazie a non comuni capacità informatiche, era diventato il referente italiano di un gruppo di hacker russi specializzati nella creazione di Green pass falsi. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

L’indagine e le truffe

Stando a quanto emerso dall’indagine diretta dal sostituto procuratore Federico Panichi e coordinata dalla Polizia postale di Roma, il gruppo criminale chiedeva copia dei documenti d'identità che venivano poi utilizzati per aprire conti on line, carte di credito o account su piattaforme di e-commerce o per compiere altri reati. Il giovane, figlio di due medici di Rieti, era riuscito ad accumulare, in pochi mesi, oltre 20 mila euro che aveva investito in cryptomonete, applicazioni bot in grado di moltiplicare i membri di Telegram con utenti fake e beni elettronici di ultima generazione oltre a prodotti di bellezza e capi di abbigliamento griffato, tutto materiale sequestrato nel corso della perquisizione presso la sua abitazione. I genitori del ragazzo, estranei ai fatti, pensavano che il denaro guadagnato dal figlio fosse il ricavato della vendita upgrade per giochi online. Decine le truffe che avrebbe messo a segno. L’indagine, intanto, è oggetto di approfondimenti per gli eventuali sviluppi transnazionali.