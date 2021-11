Roma, Woodford Reserve Old Fashioned Week da oggi al 14 novembre

Per 10 giorni si celebrerà nel mondo il bourbon tra i classici della miscelazione. In Italia gli official top bar sono 14, di cui 2 nella Capitale Condividi

Da oggi e fino a domenica 14 novembre andrà in scena la Woodford Reserve Old Fashioned Week: dieci giorni di festa pensati per celebrare in grande stile uno dei classici della miscelazione – il bourbon Woodford Reserve – in vari locali in tutto il mondo.

La locandina dell'evento della Old Fashioned Week

La Old Fashioned Week Nata nel 2015 a Parigi per iniziativa di Michael Landart del Maria Loca – uno dei più noti cocktail bar di Parigi – e Cyrille Hugon del Rhum Fest Paris, la Old Fashioned Week anno dopo anno ha acquisito sempre più adesioni e importanza in tutto il mondo. Nel 2020, è ufficialmente diventata la Woodford Reserve Old Fashioned Week, da quando il bourbon liscio del Kentucky si è associato alle celebrazioni di questo classico cocktail senza tempo. Woodford Reserv, dalla sua nascita nel 1838, ha conquistato ben 19 medaglie d’oro nei più prestigiosi concorsi al mondo. I bar in Italia Quest’anno sono stati selezionati in Italia 14 official top bar, da nord a sud, in cui gustare l’Old Fashioned, nella sua versione classica o nei vari twist più audaci proposti dai vari bartender, realizzato con Woodford Reserve: Drink Kong e Hoxton Hotel a Roma; Contrabar a Bisceglie; Laboratorio Folkloristico a Pomigliano D’Arco; Bob, Baratie e Nik’s&Co a Milano; Edit e La Drogheria a Torino; Zanarini e Camera Con Vista a Bologna; Funi a Montecatini Terme; Il Locale a Firenze e Laurus Cocktail Experience a Lecce. I bar saranno inseriti nella piattaforma di localizzazione globale della Woodford Reserve Old Fashioned Week come locali in cui gustare il miglior Old Fashioned e saranno presentati nelle pagine ufficiali Woodford Reserve.

Il bourbon con il cocktail celebrato dal 4 al 15 novembre