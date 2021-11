Papa al cimitero francese di Roma: “Fermatevi fabbricatori di armi”

Il pontefice ha voluto dedicare la preghiera del 2 novembre alle vittime delle guerre e della violenza. "Queste tombe gridano pace. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono col Signore”, le sue parole

"Queste tombe sono un messaggio di pace: fermatevi fratelli e sorelle, fermatevi fabbricatori di armi, fermatevi!”. Queste le parole pronunciate da Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata oggi, 2 novembre, al cimitero militare francese di Roma. Come annunciato nell’Angelus di ieri, il pontefice ha voluto dedicare la commemorazione dei defunti alle vittime delle guerre e della violenza. "Queste tombe gridano pace" e noi "lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre, perché non ci siano le economie dei Paesi fortificate con l'industria delle armi?", ha aggiunto Francesco. "Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono col Signore”, ha detto, raccontando poi che, prima della funzione, si è fermato davanti ad una tomba che portava la scritta "inconnu", non conosciuto. "Neppure il nome - ha commentato - Nel cuore di Dio c'è il cuore di tutti noi ma questa è la tragedia della guerra".

"Guerra mangia i figli della patria"

"Questa gente, brava gente, è morta in guerra, è morta perché è stata chiamata a difendere la patria, difendere valori, difendere ideali e tante altre volte difendere situazioni politiche tristi e lamentabili. Sono le vittime, le vittime della guerra - ha sottolineato ancora il pontefice - che mangia i figli della patria. Io penso ad Anzio, a Redipuglia, penso al Piave, tanti sono rimasti lì, penso alla spiaggia in Normandia, 40mila in quello sbarco".