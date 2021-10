Covid Lazio, inviati 1,2 milioni di sms per ricordare terza dose

Finora sono oltre 162 mila le terze dosi effettuate in regione. Superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni

Nel Lazio sono stati inviati 1,2 milioni di sms riguardanti la terza dose di vaccino anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). A oggi, sono oltre 162 mila le terze dosi effettuate. Superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni.

I messaggi inviati servono a "ricordare le modalità di somministrazione della terza dose - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni".