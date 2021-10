Sora, non arriva in tempo all'ospedale: partorisce nel parcheggio

È nato in macchina all'interno del parcheggio dell'ospedale Santissima Trinità di Sora (Frosinone) dove la madre era appena arrivata in compagnia della nonna che l'aveva accompagnata al presentarsi delle prime doglie. Nessuna delle due donne, però, poteva immaginare che il parto sarebbe stato così rapido.

Il parto nel parcheggio dell'ospedale

Quando il personale medico si è precipitato all'esterno del nosocomio di via San Marciano, richiamato dalle grida di aiuto della donna, ha trovato la testolina del bimbo che faceva capolino. La gioia di farlo nascere è toccata ad un infermiere che ha poi passato subito il testimone ad un ginecologo ed un pediatra nel frattempo scesi in strada. Il taglio del cordone ombelicale, la neo mamma adagiata su una barella e finalmente l'ingresso in ospedale per essere entrambi visitati e sottoposti a tutti gli accertamenti di routine.