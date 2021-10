Roma, nudo in strada provoca incidente: denunciato pallanuotista

I due passeggeri, di 22 e 23 anni, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia locale

Completamente nudo in strada ha provocato un incidente e ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Protagonista - secondo quanto si apprende - Sven Augusti, promessa della pallanuoto e "colpo grosso" del mercato della Lazio Pallanuoto. L'atleta è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La vicenda

Il 22enne è stato fermato ieri alle 22, completamente nudo su via del Foro Italico a Roma. Poco prima camminando nudo al centro della strada, il croato di 22 anni aveva provocato un incidente: un'auto per evitarlo si era ribaltata. I due passeggeri, di 22 e 23 anni, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia locale. All'arrivo dei carabinieri il 22enne, in stato stato alterazione psicofisica, ha reagito. Bloccato, è stato portato in ospedale in osservazione.