Restaurata Cappella Cornaro nella chiesa di Santa Maria della Vittoria

Il restauro

Preceduti da una lunga fase di studi e supportati da una serie di indagini diagnostiche, i lavori di ripulitura e di consolidamento - che per la prima volta hanno riguardato l'intera cappella - si sono conclusi in poco più di sette mesi, sottolineano la viceprefetto Concetta Staltari e la soprintendente Daniela Porro, affidati alla competenza di Giuseppe Mantella e guidati dalla funzionaria Mariella Nuzzo. L’affresco con la raffigurazione dell'Empireo, in particolare, è stato ripulito da uno strato dal nerofumo che ne offuscava figure e colori fin dal 1833, l'anno in cui un incendio quasi distrusse l'opulenta chiesa dei carmelitani. Le immagini e le cromie tornano evidenti, facendo così comprendere il modus operandi dello scultore e architetto, come i segreti sui materiali impiegati da lui e dalla squadra di artigiani e artisti che lo supportava.

“Un lavoro complesso”

"Un lavoro complesso", sottolinea Mantella, portato avanti in solida squadra con storici e scienziati e forse proprio per questo particolarmente ben riuscito. "Le indagini diagnostiche- spiega- ci hanno permesso ad esempio di capire esattamente i materiali usati per le pitture del registro superiore", che venne realizzato "in sole 17 giornate" e che Bernini affidò a Guidobaldo Abbatini, lo stesso che aveva voluto accanto a sé per la navata della basilica Vaticana e le cappelle di Sant'Agostino e San Pietro in Montorio. Uno su tutti la pietra pomice, che Bernini volle "per rendere più leggere le superfici". Tant'è, tutto l'insieme, oggi così evidente, emoziona.